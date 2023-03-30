المعلومات الكاملة حول فيروس ماربورج

يتبادر حاليا إلى الجميع مرة أخرى فيروس ماروبورج، بعد انتشار الإصابة به في دولة غينيا الاستوائية في قارة أفريقيا، وانتشار الأمر إلى دولة تنزانيا، وسط رفض منظمة الصحة العالمية لعدم كشف غينيا الاستوائية عن أعداد الإصابات الحقيقية حتى الآن.

ظهور الفيروس لأول مرة

تم الكشف عن فيروس ماربورج لأول مرة في عام 1967 وأصيب به 31 شخصا، وهو من نفس عائلة فيروس إيبولا، ويرجع بسبب انتشار ماربورج لقرود خضراء إفريقيا واردة من أوغندا، في حين أشار بعض الباحثين أن الخفافيش أيضا خاصة خفاش الفكاهة قادرة على نشر المرض.

عدة دول بها إصابات

سجلت عدة دول إفريقية الإصابة بهذه الفيروس ومنها كينيا، والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وأوغندا وزيمبابوي.

انتشار المرض

وانتشر المرض في دولة أنجولا في عام 2005، وتوفى أكثر من 300 شخص في حين سجلت أوروبا وفاة لشخص واحد خلال 40 سنة وكذلك وفاة شخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد عودته من رحلات استشكافيو لكهوف في دولة أوغندا في إفريقيا.

عدة حقائق حول الفيروس

هناك عدة حقائق خاصة بالفيروس، منها أنه توفى 3 أشخاص وأصيب نفس العدد في 2017 في أوغندا، وتوفى 4 أشخاص وأصيب 15 شخصا في عام 2012 في أوغندا، وفي عام 2005 توفى 329 شخص و374 شخص في أنجولا، ومنذ عام 1998 إلى عام 2000 توفى 128 شخص و154 آخر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي عام 1967 في ألمانيا توفى 7 أشخاص وأصيب 29 حالة إصابة

أعراض المرض

تشمل أعراض الإصابة بالمرض حمى، وصداع حاد وآلام في العضلات وإسهال مائي وآلام في المعدة وغثيان وقيء، وينتشر المرض عبر خفاش الفاكهة المصري الفيروس في الغالب، وتحمل القرود والخنازير الخضراء الأفريقية الفيروس، وينتقل الفيروس عبر سوائل الجسم وأغطية الفراش الملوثة ولا يوجد حتى الآن لقاح أو علاج محددة للفيروس.