العاهل الأردني يعود إلى عمان عقب زيارة قصيرة للبحرين

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة عمان، مساء اليوم السبت، عقب زيارة قصيرة إلى البحرين.

وكان العاهل الأردني عقد مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لقاء، اليوم، تناول العلاقات الثنائية المتينة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين

وأكد العاهل الأردني ونظيره البحريني خلال لقائهما في قصر الصخير، بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها.

وشدد الجانبان، على حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي الوثيق في جميع المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

الملك عبدالله الثاني يحضر مأدبة الإفطار

وحضر الملك عبدالله الثاني مأدبة الإفطار التي أقامها الملك حمد بن عيسى آل خليفة تكريما له.

وحضر اللقاء الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك مملكة البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.

ووصل الملك عبدالله الثاني اليوم إلى قاعدة الصخير الجوية، إذ كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من الشيوخ في مملكة البحرين، والسفير الأردني في المنامة رامي وريكات.