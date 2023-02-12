العاهل الأردني: مستمرون في بذل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية

طالب العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى المجتمع الدولى بتلبية حقوق الشعب الفلسطينى العادلة والمشروعة بقيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن الفترة الحالية تستدعى تكثيف الجهود لدعم صمود الفلسطينيين.

وأعرب الملك عبدالله، فى كلمته أمام مؤتمر دعم صمود القدس، عن شكره للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وكوادر الجامعة لجهودهم فى إعداد هذا المؤتمر المهم، بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين، وقال إن محور مؤتمر اليوم يرتبط بوجدان كل عربى، لأن بيت المقدس هو قبلة المسلمين الأولى، ولا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار والقضية الفلسطينية تراوح مكانها.

«عبدالله الثانى»: نحتاج إلى تكثيف العمل العربى المشترك لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني

وأضاف: «نود التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وعلى أن الحفاظ على فرص السلام على أساس حل الدولتين يتطلب وقف كل الانتهاكات الإسرائيلية والاقتحامات فى الأقصى والحرم القدسى الشريف، ومحاولات التقسيم الزمانى والمكانى التى تعيق فرص تحقيق السلام المنشود»، مشدداً على أن أى محاولة للمساس بالوضع التاريخى والقانونى القائم ستكون لها انعكاسات سلبية على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكد الملك عبدالله أن الأردن مستمر فى بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدّسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ومواصلة مشروعات الصيانة والإعمار فى المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية عليها، للحفاظ على هوية المدينة المقدّسة، وعروبتها وتثبيت صمود المقدسيين وحماية حقوق المسلمين والمسيحيين فى ممارسة شعائرهم الدينية.

وتابع العاهل الأردنى أن المملكة الأردنية تقف إلى جانب المسيحيين فى القدس، للحفاظ على كنائسهم وتصديهم للانتهاكات والاعتداءات عليها. وقال: «نؤكد التزامنا بالعُهدة العمرية التى حفظت الوئام والعيش المشترك فى القدس منذ أكثر من 1400 عام، وأن القضية الفلسطينية ستبقى فى مقدمة أولويات القضايا العربية، ونُجدد تأكيدنا على ضرورة توحيد الجهود لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين على أرضهم».