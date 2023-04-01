تفاصيل جديدة في جريمة مقتل سائق بالمعصرة.. المتهم أنهى حياته بسبب الإيجار

اصطحبت قوة من قسم شرطة المعصرة، لمقر جهات التحقيق، مقاولا لاتهامه بإنهاء حياة سائق داخل منزله شارع الراوي بدائرة قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، بسبب تخلفه عن دفع القيمة الإيجارية وفاتورة المياه، وسط حراسة أمنية مشددة، بنظر تجديد حبسه لمدة 45 يومًا، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.

التعدي على نجله بالضرب

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لقسم شرطة المعصرة، جنوب القاهرة، إخطار من أحد المستشفيات باستقبالها جثمان محمد صلاح فواد، 23 عاما، سائق، ومقيم عرب سلام دائرة القسم، متوفى، متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر.

بانتقال النقيب حسام وجدي، ضباط مباحث القسم، وسؤال والد المتوفى اتهم المدعو رمضان عبدالنعيم عبدالحق، 33 عاما، مقاول ومقيم جرجا سوهاج بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهمـا نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه بمحل اختبائه بدائرة مركز شرطة العياط وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأقر بتخلصه من السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة قتل العمد

أما عن تفاصيل العقوبة القانونية يقول الخبير القانوني أحمد أبو العز في تصريحات لـ«الوطن» الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.