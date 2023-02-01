أسرة «سائق المعصرة» تروي تفاصيل مقتله على يد مقاول بسبب 50 جنيها.. مات بـ9 طعنات

داخل شارع الراوي بدائرة قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة، لم يتخيل «محمد صلاح» الشاب الثلاثيني أن حياته تنتهي بهذه الطريقة المأساوية بـ9 طعنات بواسطة سلاح أبيض، بسبب فاتورة مياه ثمنها 50 جنيهًا على يد صاحب العقار الذي يسكن لديه، وجرى نقل الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم بإشراف المقدم محمد مجدي رئيس المباحث، ومعاونى المباحث النقباء حسام وجدي وكريم عبد العاطي خلال اختبائه في أحد الأماكن.

تمثيل الجريمة

اصطحبت الأجهزة الأمنية عصر اليوم الأربعاء، المتهم وسط إجراءات أمنية مشددة لتمثيل جريمته بالصوت والصورة أمام فريق التحقيق من النيابة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات، واستدعت أسرة المجني عليه وشهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

9 طعنات غدرًا أنهت حياته

أسرة الضحية روت تفاصيل إنهاء حياته بطريق بشعة، من بينهم «فاطمة» زوجة المجني عليه قائلة: «وقت الواقعة كنت في المطبخ، عرفت باللحظات الاخيرة من طفلة أبلغتني أن المتهم يتشاجر مع زوجي المجني عليه فهرولت مسرعة لكي أعرف ماذا حدث؟، فوجدت زوجي غارقا في دمائه والجيران حملوه على توك توك وقاموا بالتوجه إلى مستشفى حلوان العام، وبعدها علمت بوفاته».

وأضافت: «قبل الواقعة بدقائق كان المتهم صعد إلى الشقة التي نسكن بها، وطرق الباب، وتحدث معي قائلا:« النظام دا مش هينفع يا أم حنين، وأنا مستنيه تحت البيت لما ييجي، فأنا رديت عليه قولتله حقك عليا، وإن شاء الله هيلتزم بالدفع ودفعت له الفلوس 50 جنيه ثمن فاتورة الميه ومشي».

9 طعنات في جسده

وأضاف والد المجني عليه: «المتهم يدعى رمضان يعمل مقاول وصاحب المنزل، حضر إلى مكان عملي في تمام الساعة العاشرة الصبح، وبدأ في الحديث معي بصوت عال، إنه عاوز الشقة مع أن الشقة إيجار قديم من زمان، والمجني عليه مولود بداخل المنزل، فالمتهم كل نيته عاوز الشقة ويمشي محمد منها مش موضوع فاتورة ميه، بس هو واخد تأخير دفع فاتورة الميه حُجة.. حاولت بكل الطرق انى أمنعه عما يخطط له، حتى علمت بوقت الواقعة والأجهزة الأمنية أبلغتني أن ابني مطعون 9 طعنات في جسده».

حول العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن تفاصيل العقوبة القانونية يقول الخبير القانوني أحمد أبو العز في تصريحات لـ«الوطن» الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على يُحكم على فاعل هذه الجناية، «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها.