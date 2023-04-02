«الصيد الآلي»: صناعة السفن والمراكب حرفة عمرها 150 عاما في البرلس

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أنّ صناعة السفن والمراكب واليخوت هي حرفة تجاوز عمرها نحو 150 عامًا في البرلس، ويتم صناعة السفن والمراكب العملاقة العاملة في مهنة الصيد بأيدي وحرفيين مهرة من أبناء المدينة، بصناعة محلية الصنع تضاهي الصناعات العالمية، وتُصدر لجميع دول العالم.

إطلاق 96 مركبا جديدة بالبحر المتوسط

وأوضح «شرابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه مساء أمس، جرى تشغيل 96 مركب صيد عملاقة جديدة بسواحل البرلس بمياه البحر الأبيض المتوسط، لتفتح معها أبواب رزق للمئات من الصيادين العاملين بتلك المهنة.

مليون ونصف تكلفة صناعة المراكب

وأشار أيضًا إلى أنّ مراكب الصيد الجديدة تختلف تكلفة صناعتها بحسب الحجم والخامات المصنعة منها وكذلك العرض والطلب، فتبدأ من 400 ألف جنيه حتى مليون ونصف المليون جنيه، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الصناع بالخير، والصيادين بالرزق الوفير.

يذكر أن العاملين في مهنة الصيد في محافظة كفر الشيخ، يقدرون بنحو 55 ألف صياد سواء من العاملين بمياه البحر المتوسط عبر مراكب كبيرة للصيد، أو من العاملين داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس.