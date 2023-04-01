دورة رمضانية للأندية والأحياء الشعبية بكفر الشيخ شعارها «الرياضة حياة»

انطلقت مباريات الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في نسختها الثالثة الدور التمهيدي في كرة القدم بمحافظة كفر الشيخ، تحت شعار «الرياضة حياة» تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمشاركة 30 ألف مشارك من جميع محافظات مصر خلال شهر رمضان المعظم .

الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان اليوم السبت، أن التصفيات التمهيدية للدورة الرمضانية علي مستوى إدارة شباب فوة جاءت بمشاركة 5 فرق بعدد 35 لاعباً مشاركاً في الدورة وأسفرت المباراة الأولى بين مركزي شباب فوه وعربان عن فوز مركز شباب عربان 1/2 على مركز شباب فوه والمباراة الثانية بين مركزي منية الأشراف وسنديون وانتهت بفوز منية الإشراف بنتيجة 1/4، الدورة من تنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

أعمار المشاركين بالفرق

تنطلق الدورة الرمضانية في مرحلتها التمهيدية بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية وتنفيذ فريق عمل الإدارة و فرق العمل بالإدارات الفرعية، كما تستمر التصفيات التمهيدية على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك للمرحلة السنية من عمر 20 حتى 30 عاما ويتأهل صاحب المركز الأول بالمحافظة إلى الأدوار النهائية للبطولة على مستوى الجمهورية وتكون المرحلة النهائية خلال العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وتقام المنافسات بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.