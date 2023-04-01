توزيع 2500 شنطة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2500 شنطة رمضانية، كدفعة رابعة، من بين 65 ألف شنطة، مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

توزيع الدفعة الرابعة لشنطة رمضان

وشهد اللواء عبد الغفار الدسييب، السكرتير المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والشيخ عبد القادر مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وصول 2500 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، كدفعة رابعة من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها مديرية التضامن على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة.

توفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن توزيع الشنطة الرمضانية يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك، وإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولوزير الأوقاف لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جرى توزيع الدفع الثلاثة، للأسر الأولى بالرعاية بقري المحافظة، وجار توزيع الدفعة الرابعة.

وكان قد أوضح الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، أنه تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ، وذلك فضلا عن كميات اللحوم التي ستكثف وزارة الأوقاف توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.