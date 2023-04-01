 سوق الكانتو الحلقة 10.. خطوبة مي عز الدين وسداد ديون والدتها

أثار مسلسل سوق الكانتو الحلقة 10 فضول المتابعين خاصةً مع الأحداث الساخنة في الحلقة، وقد ساهمت مي عز الدين «راوية» في سداد ديون والدتها «شيرين» والتي تحاول إقناع ابنتها الزواج من يوسف والسفر معه.

سوق الكانتو الحلقة 10

وفى الحلقة 10 من مسلسل سوق الكانتو حضر أمير كرارة «طه القماش» حفل «شيرين» الخاص بسداد ديونها، والتقى هناك بمي عز الدين «راوية».

وبعد انتهاء رقصة أمير كرارة ومي عز الدين، فاجأت «شيرين» والدة راوية ابنتها وجميع الحضور بإعلان زواج ابنتها من يوسف.

خطوبة راوية ويوسف في سوق الكانتو

يقع أمير كرارة بطل مسلسل سوق الكانتو في حب مي عز الدين في المسلسل التي تشاركه دور البطولة بجانب كل من فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.