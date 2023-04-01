مسلسل سوق الكانتو.. سبب انتقام «جابر» من طه القماش

تتوالى الأحداث وتزداد إثارة في الحلقة 9 من مسلسل سوق الكانتو، إذ تقرر «راوية» التي تجسد شخصيتها مي عز الدين، تأجيل سفرها، فضلا عن الاحتفال بسداد ديونها بعد بيع المحل الخاص بها، كما أنها عرفت بخروج «طه القماش» الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، من السجن.

وألقت الشرطة القبض على «جابر» في منزله متلبسا بحيازة مخدرات وخمور بمساعدة طه القماش، ومن ثم يتوعد جابر، طه القماش بأنه سينتقم منه بعد الإيقاع به في قبضة الشرطة.

مواعيد عرض سوق الكانتو

وتأتي مواعيد عرض سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة على قناة DMC في رمضان 2023، إذ يعرض في التاسعة مساء على قناة DMC، ثم تعرض الحلقة عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.