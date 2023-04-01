يتطلع الجمهور المصري والعربي، إلى معرفة موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي وذلك لمشاهدة الحلقة لمن لم يتمكن من مشاهدة العرض الأول خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحلقة.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي

أما موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي فهو الساعة 2 صباحا وهي الإعادة الأولى والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي،

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي، عليك أن تعرف أن مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.