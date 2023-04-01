مسلسل سوق الكانتو.. وكالة البلح أقدم أسواق القاهرة التجارية

مسلسل سوق الكانتو واحد من أقوى الأعمال الدرامية التي قدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خريطة دراما رمضان 2023، وتصدر محركات البحث في العديد من حلقاته ولاقى قبولا كبيرا من المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل سوق الكانتو.. وكالة البلح

ومن ضمن الجوانب المهمة في مسلسل سوق الكانتو الذي يجسد الأحداث عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على أثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق.

الملابس المستعملة في وكالة البلح

وبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهدين عن مصطلح ملابس البالة هو يعني الملابس المستعملة والتي يعاد بيعها لأشخاص آخرين ليعيدوا استخدامها، وكلمة بالة تأتي من الكلمة الإنجليزية (Bale) والتي تعني حزمة أو مجموعة كبيرة، وفي هذه الحالة تعني مجموعة كبيرة من الملابس المتنوعة في الأشكال والأحجام.

سوق وكالة البلح

وأقدم سوق لتجارة البالة في القاهرة هو وكالة البلح، وتعد سوق وكالة البلح من أقدم أسواق القاهرة أنشئ في عام 1880، على أيدي 15 تاجراً من سوريا ولبنان وفلسطين، وبمرور الوقت وازدياد شهرة السوق وكثر عدد تجاره، أصبح علمًا من معالم القاهرة.