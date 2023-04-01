طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل 2023.. اعرف قيمة الاستهلاك

مع انتهاء شهر وبداية آخر لا سيما بعد الحصول على الراتب الشهري، يرغب المواطنون في معرفة استهلاكهم من الخدمات المتمثلة فى الغاز والكهرباء والماء وغيرها من الأمور التي تتطلبها حياتهم، وتتيح شركة بتروتريد للغاز طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر إبريل 2023، إلكترونيا للتسهيل عليهم.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور، نستعرض تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر أبريل 2023، وخطوات سدادها وفقا لما هو معلن من قبل شركة البترول.

الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر أبريل 2023

لمعرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز شهر أبريل 2023، يجب اتباع الخطوات الآتية:

- تصفح موقع شركة الغاز بتروتريد.

- اختيار «إدخال رقم الغاز».

- إدخال البيانات مثل «رقم المشترك، فرعي، وشقة وعمارة، وبلوك، وقطاع، ويومية، ومنطقة، ومحافظة».

سداد فاتورة الغاز شهر أبريل 2023

يمكن سداد فاتورة الغاز لشهر أبريل 2023، من خلال الوسائل الآتية:

- السداد من خلال موقع شركة بتروتريد الرسمي، أو فون كاش، أو مصاري، وفوري وضامن وخدماتي وأمان والأهلي ممكن وضامن، أو محفظة BM WALLET.

- السداد من خلال محصل الشركة، أو عن طريق تطبيق «بيتروميتر».