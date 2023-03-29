الاتحاد الأوروبي يبحث عن خيارات جديدة توقف واردات الغاز المسال الروسي

أعلن دول الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، علي البحث عن خيار قانوني يقوم بمنع الشركات الروسية من إرسال الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

قواعد سوق الغاز الجديد

وأوضحت دول الاتحاد الأوروبي أنَّهم ستقوم بمحاولة منع الشركات الروسية من حجز مرافق البنية التحتية اللازمة لإيصاله، واقترح وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي ضرورة أن تتضمن قواعد سوق الغاز الجديد في الاتحاد الأوروبي ليسمح للحكومات بإيقاف مُصدري الغاز من روسيا وبيلاروسيا.

والاقتراح المقدم من دول الاتحاد الأوروبي هو جزءاً من الموقف التفاوضي للدول بشأن قواعد سوق الغاز الجديدة، ويجب أن يجري التفاوض علي تلك القواعد مع البرلمان الأوروبي وتلك العملية من المقرر أن تستغرق شهوراً.

دول الاتحاد الأوروبي يتخلى عن الغاز الروسي بسبب الأزمة الأوكرانية

ومنذ الأزمة الأوكرانية، تعهد دول الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الغاز الروسي رداً علي ما فعلته روسيا، وواردات أوروبا من الغاز تراجعت بشكل كبير عبر خطوط الأنابيب، لكن وارادت الغاز الطبيعي المسال زادت، حيث أن العام الماضي زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلي 22 مليار متر مكعب ارتفاعاً من نحو 16 ملياراً في 2021.

وفي هذا الصداد، تحدث نائب وزير الطاقة الليتواني، ألبيناس زانانافيسيوس، أن الاقتراح المقدم من دول الاتحاد سيتجنب وضع تُستخدم فيه البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال المصممة لمساعدة الدول علي استبدال الغاز الروسي، لكن بالرغم من تلك العقوبات وتقليل دول الاتحاد الاستيراد من روسيا إلى الواردات تزداد في موسكو.

دول معارضة علي الاقتراح

سيوفر الاقتراح للدول الأعضاء سبيلاً لوقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي دون استخدام العقوبات والتي يصعب من الناحية السياسية إعطاء الضوء الأخضر لها لأنها تحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن ناحية أخرى، قالت دولة المجر إنَّها لا تستطيع دعم هذا الموقف التفاوضي المتعلق بسوق الغاز الجديد للاتحاد الأوروبي، إذ يتضمن مجموعة من القواعد الجديدة لدمج المزيد من الغازات المنخفضة الكربون.