الشرطة الفرنسية تستخدم قنابل الغاز والهراوات لتفريق محتجين في باريس

استخدمت قوات الشرطة الفرنسية قنابل الغاز والهراوات لتفريق محتجين في باريس، في ظل مواجهات عنيفة مع المتظاهرين، بحسب ما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية.

وفى السياق نفسه، أعلنت إدارة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس إغلاق البرج بعد إضراب موظفيه، في اليوم العاشر من التعبئة ضد قانون نظام التقاعد.

وبحسب قناة «روسيا اليوم»، أفادت الإدارة في بيان: «نظرا لحركة الإضراب الوطني، فإن برج إيفل مغلق حاليا»، وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الوصول إلى الساحة الأمامية للبرج لا يزال متاحا.

وأشارت إلى أن البرج يوظف حوالي 350 شخصا، موضحة في السياق أن المعلم التاريخي من المتوقع أن يفتح للزوار يوم الأربعاء 29 مارس.

ومنذ بداية التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، تم إغلاق النصب التذكارية والتاريخية عدة مرات بسبب الإضراب، علما أنه تم اليوم إغلاق قوس النصر وقصر فرساي ومتحف اللوفر أمام الزوار.