تنفيذ مشروع دعم ودمج المرأة في سوق العمل بالوادي الجديد

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بدء تنفيذ «مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل»، تنسيقا مع الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالمديرية، في إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل المحافظة، وفي إطار الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

دمج السيدات في المجتمع وتأهيلهن اقتصاديا

وقال أحمد طليب في وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، لـ «الوطن» إنه يجري تدريب السيدات على مهنتي الخياطة والطباعة على المنسوجات، بمقر التكوين المهني بمدينة الخارجة.

التوسع في التمكين الاقتصادي للمرأة

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية ستبدأ في التوسع في التمكين الاقتصادي للمرأة في كل المجالات لاقتحام سوق العمل، لتكون مؤهلة بمهارات تضمن إنتاجا مميزاً.

وأوضح أن المديرية تبدأ في إعداد ورش العمل المكثفة خلال الفترة المقبلة، لتستعد لتخريج الفتيات والسيدات بربوع محافظة الوادي الجديد ومراكزها الخمسة، ودعمهن بالتدريبات حرصاً على استقلالية المرأة وتحفيزها على النهوض بمستويات المعيشة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً.