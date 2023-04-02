تعرف على عقوبة استغلال الأطفال في التسول.. تصل للسجن 5 سنوات

لا تزال الأجهزة الأمنية تقف بشدة أمام ظاهرة التسول وتسعى جاهدة للقضاء عليها، عبر تكثيف الحملات في الشوارع والطرق والميادين والمحال التجارية، في الوقت التي جاء قانون العقوبات حاسمًا فيما يخص استغلال الأطفال في التسول، ويقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ويستغل الأطفال في تلك الأعمال، لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية، عقوبة استغلال الأطفال في التسول.

عقوبة استغلال الأطفال في التسول

قال المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني، إنّ عقوبة استغلال الأطفال في التسول، وردت في المادة 116 من قانون الطفل الذي جاء لحماية كافة صور استغلال الأطفال، وذلك لحمايتهم ومنع أي انتهاك أو منع مكتسبات الطفولة، وظاهرة استغلال الأطفال في التسول هي جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 64 لسنة 2010 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد

وتابع «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»: «عقوبة استغلال الأطفال في التسول، هي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة لحماية الطفل، والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له والمحافظة على صحته وحياته».

ولفت «محفوظ» إلى أنّ جريمة التسول المعاقب عليها طبقًا لنص المادة 3 من القانون رقم 49 لسنة 1933، يُعاقب أي شخص يعمل على اصطناع عاهة له أو للغير أو إدخال الغش لإيهام الغير بذلك، للحصول على أموال بغير حق، بالإضافة إلى عقوبات تعريض الطفل للخطر المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان لها محل.