قانوني يوضح عقوبة الأم المتهمة بإجبار طفلتها على التسول في مدينة نصر

حالة من الغضب سيطرت على رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول البعض لأحد المنشورات المتداولة على «فيسبوك»، يتضمن العثور على طفلة في بداية العقد الثاني من عمرها، تقوم باستجداء المارة «تتسول»، وبها آثار حريق بالجسم، وذلك بسبب تعدي والدتها عليها، لإجبارها على التسول، لذلك يتساءل الكثيرون عن عقوبة الأم المتهمة في هذه الواقعة.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، العقوبة المتوقعة للأم المتهمة في هذه الواقعة، وقال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن هذه الواقعة، خاصة تعذيب الطفلة من أجل أعمال التسول، تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وذلك طبقا لمواد قانون العقوبات.

العقوبة المتوقعة للأم المتهمة

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل من استخدم أو حرض شخصًا على التسول أو دفع به إلى التشرد، يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحرض وليًا أو وصيًا على حدث أو مكلفا به، فتتضاعف العقوبة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف غموض ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن العثور على طفلة تقوم باستجداء المارة «تتسول» وبها آثار حريق بالجسم إثر تعدي والدتها عليها، وعلى الفور تم التوصل إلى الطفلة المشار إليها، وبها عدة إصابات في أماكن متفرقة بالجسد.

تحقيقات النيابة حول الواقعة

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن الأم قامت بتعذيب طفلتها لإجبارها على تنفيذ أوامرها بالعمل، إذ قامت بحرقها وكيها بالنار، بقصد استعطاف المواطنين لجمع المبالغ المالية منهم بأي شكل وأي طريقة، كما أن الأم المتهمة تمارس أعمال التسول منذ الصغر، وبعد أن تزوجت أرادت أن تستغل طفلتها لتساعدها في التسول، إلا أن الطفلة المجني عليها رفضت وكانت تريد الذهاب إلى المدرسة للالتحاق بالتعليم، إلا أن الأم المتهمة أجبرتها على التسول، وقامت بكيها بالنار لتجبرها على التسول معها.