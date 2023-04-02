حكاية مقتل خفير على يد جاره بالشرقية: منعه من السرقة فهشم رأسه ودفنه

واقعة مأساوية شهدتها مدينة العاشر من رمضان، قبل عدة أيام، أجهز فيها لص على خفير منعه من سرقة منزل بالعقار الذي يحرسه.

المتهم لم يستجب لاستغاثات الخفير، ولم يراعي أنه جاره، وانهال عليه بالضرب بشومة، ثم قيد يديه وقدميه ودفنه في الرمال أعلى سطح العمارة التي يسكن بها، ولاذ بالفرار.

مقتل خفير على يد جاره بالعاشر من رمضان

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بقتل خفير خصوصي «45 عاما»، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

أمام النيابة العامة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقرر بدلوفه للعقار محل الواقعة بقصد السرقة ولدى شعور المجني عليه بتواجده قام بالتعدي عليه بعصا خشبية على رأسه حتى أفقده الوعي.

وأشار إلى أنه بمجرد فقدان المجني عليه الوعي قام بتوثيق يده من الخلف بحبل وتعدى عليه بذات العصا، ما أدى لوفاته، ثم استولى على هاتفه المحمول، ولاذ بالهرب وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول خشية ضبطه.

زوجة المجني عليه تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

وقالت زوجة المجني عليه إن زوجها من محافظة المنيا، وتوجه إلى مدينة العاشر من رمضان، للعمل منذ نحو 30 عاما، وكان عاملا في مدرسة، وحارس عقار خصوصي.

وتابعت: «حسبي الله ونعم الوكيل، زوجي كان غلبان، وشقيان علينا، وطول عمره بيساعد الناس ومبيتأخرش عن حد»، لافتة إلى أن المتهم كان من بين الأشخاص الذين ساعدهم إذ طلب منه أن يساعده في إيجاد عمل قبل عام، واقترح عليه أن يوفر له عربة لبيع الفول أمام العقار الذي يحرسه».

وأضافت: «منذ عدة أيام قام المتهم بسرقة موتوسيكل ابني، ولم نشك فيه حتى كشفته كاميرات المراقبة وحرر زوجي محضرا ضده».