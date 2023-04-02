أماكن صوامع ومراكز تجميع محصول القمح بالقليوبية.. 11 موقعا

أعلنت محافظة القليوبية الطوارئ استعدادا لانطلاق موسم حصاد وتوريد القمح للعام الجاري خلال الفترة المقبلة، حيث أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارا بتجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع للمحصول لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

الجهات التسويقية لتوريد القمح بالقليوبية

وكشف بيان صادر عن محافظة القليوبية، أن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وجاءت كالتالي:

- 5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- موقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين.

- 4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية.

مواقع وصوامع وهناجر القمح بالقليوبية

وأوضح البيان أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المُعدّة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين من خلالها في 11 موقعا كالتالي:

- صوامع مسطرد بسعة 20 ألف طن.

- صومعة الهدى بسعة 6 آلاف طن.

- بنكري الهدى 312 سعة 26 ألف طن.

- مركز تجميع الهدى سعة 5 آلاف طن.

- مركز تجميع مطحن بنها 7 آلاف طن.

- صومعة عرب العليقات 60 ألف طن.

- صوامع بنها 50 ألف طن.

- هنجر شبلنجة 960 طنا.

- هنجر شبين القناطر 960 طنا.

- هنجر كفر شكر 1920 طنا.

- شونة كفر سعد بحيري 2000 طن.

وتبلغ إجمالي سعة التخزين بمواقع وصوامع وهناجر القليوبية لتوريد القمح 179 ألفا و840 طنا، وفق بيان محافظة القليوبية، حيث تم التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.