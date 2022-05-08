محافظ القليوبية يتفقد مجمعي صوامع بنها وعرب العليقات لتوريد القمح

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مجمع صوامع مدينة بنها على الطريق الزراعي، ومجمع صوامع عرب العليقات، لمتابعة موسم توريد القمح، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

12 خلية في صومعة بنها

وبدأ محافظ القليوبية جولته بتفقد مجمع صوامع مدينة بنها، وتقع على مساحة 16350 مترا مربعا، وتتكون صوامع بنها من 12 خلية تخزين تبلغ سعة الخلية الواحدة 5000 طن بإجمالي سعة تخزينية 60 ألف طن قمح، وذلك بالإضافة لعدد 3 خلايا صرف سعة الواحدة 100 طن، والصوامع مجهزة بأحدث النظم المتبعة عالميا، كما تحتوي الصومعة على خلية استقبال الأقماح تستوعب 200 طن قمح في الساعة الواحدة، وكذا غرفه للتحكم مزودة بأحدث الأجهزة ومعمل متطور وميزان بسكول وورشة لإصلاح وصيانة المعدات.

18 خلية بصومعة عرب العليقات

تفقد المحافظ أيضا خلال جولة اليوم، مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة، ويتكون المشروع من 18 خلية لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلة للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الخلية الواحدة 5000 طن قمح، وهي تعد من أكبر الصوامع على مستوى الجمهورية، ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إلكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.

وتابع المحافظ الجولة، بتفقد حوض المنزلة بقرية المنزلة بمركز طوخ على مساحة 15 فدانا، وتفقد حقل جار حصده بحوض المواريس بشبين القناطر على مساحة 7 أفدنة، كما التقى بأصحاب الحقول والمزارعين والفلاحين، وتحدث إليهم حديثا اتسم بالود وبث روح الوطنية تقديرا لدورهم الهام بالمجتمع، مطالبا التكاتف والتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح، حفاظا على أمنها الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده، مؤكدا أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.

متابعات يومية لتوريد القمح

وأكد المحافظ خلال الجولة أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 21379 طن قمح، مشيرًا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا أن عملية التوريد هذا العام تعد بمثابة مهمة قومية، مشددا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، مناشدًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام.

وخلال تفقده للصوامع، استمع المحافظ لشرح مفصل من وكيل وزارة التموين عن آليات ومراحل توريد القمح بالصوامع، بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول، وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة، وأشار وكيل وزارة التموين أن اللجان المشكلة تواصل عملها ليلاً ونهاراً في متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.

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حوار مفتوح مع الفلاحين

وأجرى محافظ القليوبية حواراً مفتوحاً مع عدد من المزارعين والموردين للاطمئنان على تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وذلك من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة، مناشداً جموع المزارعين بضرورة الالتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح لهذا الموسم، وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وشدد محافظ القليوبية على مديريات التموين والزراعة، بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة، والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن موسم الحصاد هذا العام يعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، لافتا إلى متابعته المستمرة مع مسئولي التموين والجهات المعنية لإجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات.