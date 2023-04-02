مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

تربع مسلسل الصفارة على عرش الأعمال الدرامية ضمن السباق الرمضاني 2023، بعد أن حصد الكثير من المشاهدات فور عرض الحلقات الأولى منه، وذلك لما يتضمنه من أحداث تشويقية وكوميدية يجسدها الفنان أحمد أمين في أولى بطولاته المطلقة، فيظل الجميع في ترقب لمتابعة وتيرة سير الأحداث في كل مرة، لتصبح مواعيد عرضه والقنوات الناقلة محل اهتمام وترقب للكثير من الجمهور.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

يتم عرض مسلسل الصفارة على شبكة قنوات «DMC»، بالإضافة أيضًا إلى منصة «Watch IT»؛ التي يمكن من خلالها متابعة سير الأحداث، التي تدور في إطار تشويقي يحمل للجمهور جرعة كوميدية مكثفة في 15 حلقة فقط، إذ ينتهي عرضه ببلوغ النصف الأول من شهر رمضان الكريم، أما عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له التي ظلت موضع تساؤل وبحث الكثيرون، يمكن إيضاحها في السطور المقبلة وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

وتنقل شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

تدور قصة المسلسل حول «شفيق» مرشد سياحي، يقوده القدر للعثور على صفارة توت عنخ أمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، العمل بطولة كل من أحمد أمين، آية سماحة، طه دسوقي، أنعام سالوسة، ونخبة كبيرة من النجوم.