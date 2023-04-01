مسلسل الصفارة الحلقة العاشرة.. شفيق يعبر عن حبه لـ شيرين

شهد مسلسل الصفارة الحلقة العاشرة، العديد من الأحداث المثيرة، بعدما واصل الفنان أحمد أمين الاعتماد على صفارة توت عنخ آمون للانتقال عبر الزمن، ليحقق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، ليصبح رجل أعمال ثريا، وتزوج من حب عمره، ليجد نفسه صاحب مجموعة شركات بدأت عليه علامات الثراء الفاحش بالإضافة إلى تغير طباعه وشكله فأصبح بدينا للغاية.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل الصفارة الحلقة العاشرة

تبدأ أحداث مسلسل الصفارة الحلقة العاشرة، بزيارة «شفيق» لأخيه «وجيه»، وهو يحمل شنطة السفر بعد أن قامت «شيرين» بطرده من المنزل، ليجد عتابا منه بسبب سوء معاملة خطيبته له، التي وقعت في حبه وأصبحت تكرهه وتود الانفصال منه والارتباط به، وذلك بعد معاناته مع أزمة منتصف العمر التي تجعله يعيش مرحلة الشباب من جديد.

ينتقل «شفيق» إلى منزله بعد سوء معاملة شقيقه ووالدته له، ليتوسل لـ «شيرين» لتسامحه، فيجلس أمام الباب لتخرج «شيرين» وتفتح له وتتناسى ما حدث، حتى يتفاجأ بصوت شيرين رضا يناديه من الخلف.

فلم يصدق «شفيق» نفسه من الوهلة الأولى، فيضطر إلى إدخالها للمنزل حتى يفهم طبيعة العلاقة التي تجمعهم، لتعطيه خاتم هدية ليقدمه إلى زوجته لمصالحتها، ليكتشف أنها مجرد صديقة لزوجته ولا يوجد أي شيء بينهما.

يستغل «شفيق» العشاء الرومانسي الذي قام بتحضيره، لمفاجئة «شيرين» زوجته وتقديم الخاتم له والإفصاح عن مشاعره، إلا أنه يتفاجأ من رده فعلها، لتخبره أن هناك شخص أخر في حياتها، يعطيها الحنان والحب الذي لم تجده فيه، ليغضب «شفيق» ويحاول معرفة من ذلك الشخص، لتخبره أنه ممثل مسرحي ويذهبان سويا لرؤيته.

يعود «شفيق» إلى استخدام «الصفارة» بعد ما فشل في تحسين العلاقة بين شقيقه وخطيبته، وخسر حب «شيرين» له، ليعود إلى نفس اللحظة التي توقف بها وينهار بسبب محاولاته المتعددة، لتنتهي الـ 3 دقائق ويظهر مكتف الأيدي، فهل داخل سجن أم مستشفى؟ ولماذا ظهر بهذا الشكل؟، هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة.