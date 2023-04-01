ملخص الحلقة العاشرة مسلسل الصفارة.. شيرين رضا تساعد أحمد أمين

أصبح ملخص الحلقة العاشرة مسلسل الصفارة محط اهتمام العديد من عشاق المسلسل الرمضاني بطولة الفنان أحمد أمين الذي يعتمد على صفارة توت عنخ آمون كوسيلة للانتقال عبر الزمن، من أجل تحقيق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، ليصبح رجل أعمال ثريا، وتزوج من حب عمره، ليجد نفسه صاحب مجموعة شركات بدأت عليه علامات الثراء الفاحش بالإضافة إلى تغير طباعه وشكله فأصبح بدينا للغاية.

ملخص الحلقة العاشرة ﻣﺳﻠﺳل الصفارة

تمحور ملخص الحلقة العاشرة ﻣﺳﻠﺳل الصفارة، حول محاولة أحمد أمين الذي يقوم بدور «شفيق» لتحسين علاقته بزوجته شيرين التي تفاجئه بأن هناك شخص آخر في حياتها، ما يثير غضبه ويحاول معرفته، لتخبره أنه ممثل مسرحي ليذهب إلى رؤيته ويحاول السخرية منه خلال العرض المسرحي الذي يقدمه.

ويعود «شفيق» إلى منزله ويجد شيرين رضا في انتظاره، بعد ما اكتشف أنها صديقة زوجته، والتي تحاول تحسين العلاقة بينهما من خلال بعض النصائح التي وجهتها لـ «شفيق» لتخبره بالطريقة الصحيحة التي وجب أن يتعامل بها مع زوجته.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد أمين

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد امين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.