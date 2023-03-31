ملخص الحلقة التاسعة مسلسل الصفارة.. أحمد أمين يقع في أزمة منتصف العمر

صفارة توت عنخ امون كانت وسيلة «شفيق» الانتقال عبر الزمن، ليحقق ما فشل فيه في الماضي، فيقوده ذلك إلى مغامرة جديدة، ليصبح رجل اعمال ثريا، وتزوج من حب عمره، ليجد نفسه صاحب مجموعة شركات بدأت عليه علامات الثراء الفاحش بالإضافة إلى تغير طباعه وشكله فأصبح بدينا للغاية.

ملخص الحلقة التاسعة ﻣﺳﻠﺳل الصفارة

تلخصت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الصفارة حول شفيق الذي يصاب بأزمة منتصف العمر، فيجد نفسه برفقة صديقه علاء برفقة مجموعة من الفتيات في مرحلة الشباب، وعلى الرغم من زواجه من شيرين حب عمره، إلا أن حياتهم غير مستقرة بسبب الأزمة التي يعيشها، وتغير شكل شيرين كثيرا فأصحبحت ذات وزن ممتلئ وكرش.

بدأت علامات الاندهاش ترتسم على وجه شفيق بعد رؤيته لها، ليقرر استخدام الصفارة من جديد، الإ إنه يتفاجأ بريكورد من شيرين التى تود لقاءه ليقرر البقاء فهل سيقع شفيق في حب شيرين رضا أم ماذا سيحدث؟ هذا ما ستكشفه الأحداث في الحلقات المقبلة.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل الصفارة ﺑطوﻟﺔ أحمد أمين

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ في أي شيء يتمناه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، مكون من 15 حلقة، ويعرض على شاشة dmc، الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

مسلسل الصفارة بطولة كل من أحمد امين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، ونخبة كبيرة من النجوم.