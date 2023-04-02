إصابة شخصين في حادث سير في دمنهور بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث سير بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، ونُقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضرًا بالواقعة.

إخطار بوقوع حادث سير في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث سير، مما أدى إلى إصابة شخصين بعدما صدمتهما سيارة بشارع عبد السلام الشاذلي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجاري عمل الإسعافات الأولية داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من « بسملة م. م»، 18 سنة، مقيمة بدمنهور، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، « أشرف م. ص»، 24 سنة، مقيم بدمنهور، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

ونُقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.