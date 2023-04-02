هزتان أرضيتان بقوة 3.2 و2.2 درجة تضربان الأردن

ضربت هزتان أرضيتان ضعيفتان بقوة 3.2 و2.2 درجة على مقياس ريختر، على التوالي، مساء أمس السبت شمال البحر الميت بوادي الأردن، على عمق 1 كيلو متر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الهزة الأولى ضربت في منطقة «غور الأردن»

وأوضح مدير مرصد «الزلازل» الأردني غسان سويدان، إن الهزة الأولى ضربت، في منطقة «غور الأردن»، مضيفا في حديث لوكالة أنباء «عمون» الأردنية، إن الهزة الاخرى وقعت في منطقة وادي الأردن شمال البحر الميت.