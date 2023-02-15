زلازل تضرب 3 دول اليوم.. بينها الأرن وتركيا

يشهد العالم كوارث طبيعية، منذ مطلع العام الحالي، شملت زلازل وأعاصير وعواصف وفيضانات، لكن جاء أشدها وأعنفها زلزال شرق المتوسط الذي وقع في تركيا وسوريا، يوم 6 فبراير الجاري، ووصف بأنه «كارثة القرن»، فيما ضربت زلازل، تراوحت قوتها بين 3 و5 درجات على مقياس ريختر، ثلاث دول، بينها دولة عربية، اليوم الأربعاء.

زلزال بقوة 5.2 درجة ضرب كولومبيا اليوم

من جهتها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال كولومبيا اليوم الأربعاء، ووقع على عمق 156 كيلومترا.

كما أعلن مرصد الزلازل الأردني تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، الأولى وقعت في الساعة 6:36 بتوقيت الأردن، وكانت على عمق 5.7 كيلومترا جنوب وادي عربة، والثانية وقعت في الساعة 7:02، وكانت على عمق 12 كيلومترا بالبحر الميت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب تركيا مجددا

وفي تركيا، ضربت هذه ارتدادية جديدة ولاية غازي عنتاب الواقعة في وسط البلاد، صباح اليوم، أعقبها زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر ضرب مدينة كهرمان مرعش الواقعة في جنوب شرق البلاد بفارق ساعات قليلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث التركية أنه تم تسجيل 3858 هزة ارتدادية، وسط استمرار لتوابع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، الأسبوع الماضي، مخلفا أضرار جسيمة في البلدين.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن الحصيلة غير النهائية لضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا شمال سوريا المجاورة، في السادس من فبراير الجاري، ارتفعت إلى نحو 41 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب، فضلا عن آلاف المشردين في البلدين، بحسب ما ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأربعاء.