عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب الأردن وسوريا

أفادت وسائل الإعلام الأردنية، أنّ هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضربت الأردن وسوريا وشعر بها سكان بعض المناطق في لبنان.

وكان مرصد الزلازل الأردني سجل، فجر اليوم، هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر شمال البحر الميت، وقال رئيس المرصد غسان سويدان، إن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 05:36 صباحا، بعمق 7 كلم شمال البحر الميت، بخط عرض 31.8904 وخط طول 35.4783.

وأكد سويدان أن الهزة الأرضية تعتبر من الزلازل الضعيفة، نادرا ما يتم الشعور بها، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد بشكل دائم تسجيل مثل هذه الزلازل نتيجة الحركات الأرضية.