هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب مدينة «كاستامونو» التركية

ضربت هزة أرضية في وقت مبكر من اليوم الأحد، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، مدينة «كاستامونو» شمال تركيا، على عمق 11.83 كيلو متر تحت سطح الأرض، وفقًا لما ذكرته رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية المعروفة اختصارا باسم «آفاد».

هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب شرق تركيا

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضربت في وقت سابق من اليوم الأحد، وسط تركيا، على عمق 5 كيلومترات.

وأوضح مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 30 كيلومترًا بين الغرب والجنوب الغربي من «ملاطية».