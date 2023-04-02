استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوبي الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، بمنطقة الحسبة قرب بلدة بيت أمر جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بزعم قيامه بعملية دهس أسفرت عن إصابة 4 من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ اثنين من المصابين في عملية الدهس قرب بيت أمر بالخليل حالتهم خطيرة.

استشهاد فلسطيني

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ الشاب محمد رائد نايف برادعية، يبلغ من العمر 24 عاما، استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بيت أمر شمال الخليل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ودفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بأكثر من 30 مركبة عسكرية إلى بلدة بيت أمر، فيما أغلقت القوات جميع مداخل البلدة ومنعت الفلسطينيين من العبور.

إصابة شاب برصاص الاحتلال

وأصيب شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات بعدة مناطق في بلدة بيت أمر.