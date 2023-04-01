إضراب في أراضي الـ48 غدا احتجاجا على إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشهيد الأقصى

أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن إضراب عام في أراضي الـ48 غدا الأحد، ردا على عملية إعدام الشهيد محمد خالد العصيبي، على يد عناصر شرطة الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت اللجنة، في اجتماعها الطارئ الذي عقد في مسقط رأس الشهيد بقرية حورة بمنطقة النقب، أن الإضراب يشمل السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي، باستثناء جهاز التعليم الخاص.

تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية

ودعت إلى المبادرة لتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف البلدات العربية ردا على عملية الإعدام، اليوم وغدا الأحد، وتحويل جنازة الشهيد يوم غد في بلدته حورة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري.

وكانت لجنة المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة.

واستشهد محمد العصيبي من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وترفض الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن «الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات».