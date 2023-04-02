انطلاق الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بجمهورية الجبل الأسود

انطلقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في جمهورية الجبل الأسود «مونتينيجرو»، اليوم الأحد، لولاية مدتها 5 سنوات، بين المتنافسين الرئيس الحالي ميلو دجوكانوفيتش ووزير التنمية الاقتصادية السابق ياكوف ميلاتوفيتش.

542 ألفًا و154 ناخبا يحق لهم التصويت بالجولة الثانية

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 7 صباحًا، ومن المقرر إغلاقها في الساعة 08:00 مساءً بالتوقيت المحلي «08:00 مساءً بتوقيت القاهرة»

ويحق 542 ألفًا و154 ناخبًا في التصويت بالجولة الثانية من انتخابات رئاسة جمهورية الجبل الأسود.

وفي الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في جمهورية الجبل الأسود، في 19 مارس الماضي، حصل الرئيس الحالي، زعيم الحزب الديمقراطي للاشتراكيين ميلو دجوكانوفيتش على 35.4% من الأصوات، فيما حقق وزير التنمية الاقتصادية السابق مرشح حركة «أوروبا الآن»، ياكوف ميلاتوفيتش، على 28.92% من أصوات الناخبين.

وفي الجولة الانتخابية الأولى من انتخابات الجبل الأسود الرئاسية، حصل ديوكانوفيتش على 119 ألفًا و673 صوتًا، فيما حقق ميلاتوفيتش 97 ألفًا و858 صوتًا.

وفي فنلندا، أعلنت وزارة العدل، إجراء الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، مضيفة في بيان، إن مراكز الاقتراع ستفتح من الساعة 9:00 حتى 08:00 مساءً.

40.5% يشاركون في التصويت المبكر بالانتخابات البرلمانية الفنلندية

وأشارت وزارة العدل الفنلندية، إلى تنافس 2424 مرشحًا في الانتخابات، على 200 مقعد في البرلمان، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وشارك في التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية، مليون و731 ألف و441 شخصًا«40.5 % من الناخبين».