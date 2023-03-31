تعرف على الموقف القانوني لترشح ترامب لرئاسة أمريكا.. حالة واحدة تمنعه

30 تهمة هي إجمالي عدد التهم التي ستوجه إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حين يحضر إلى المحكمة في مانهاتن، يوم الثلاثاء المقبل، للاضطلاع على لائحة الاتهام التي وجهها إليه المدعي العام، ألفين براج، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي.

ترامب يواجه 30 تهمة أمام المدعي العام ألفين براج

وفي سابقة تاريخية، هي الأولى من نوعها، يمكن أن تعيد تلك الاتهامات رسم سباق الانتخابات الرئاسية في 2024، ويتساءل الأمريكيون عن احتمالية منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب البالغ من العمر 77 عاما، والمنتمي إلى الحزب الجمهوري من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونص الدستور الأمريكي على وجوب أن يكون المرشح فوق الـ 35 من العمر، ومقيما في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 14 عاما على الأقل، دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون سجله العدلي نظيفا أو غير مدان بجرم.

الدستور الأمريكي قد يمنع ترامب من الترشح للرئاسة في 2024

لكن يوجد جرما واحدا قد يحرم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ذلك، وهو ما نص عليه التعديل الرابع عشر للدستور، إذ يمنع أي شخص شارك في تمرد أو عصيان من تولي مناصب عامة رفيعة، بما فيها بطبيعة الحال المنصب الأعلى في البلاد «رئيس الولايات المتحدة الأمريكية».

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن هذا البند في الدستور الأمريكي تمت كتابته في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، دون يذكر أي جرائم أخرى.

ترامب يواجه تهمة التحريض على العصيان

ويواجه دونالد ترامب تهمة التحريض على العصيان، ضمن التهم الأربع التي وجهتها إليه لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول، حين اقتحم أنصاره المبنى التاريخي في 6 يناير 2021، منددين بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ومحاولين تعطيل جلسة مشتركة للكونجرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن في حينه.