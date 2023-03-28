«العمال البريطاني» يمنع رئيسه السابق من الترشح في الانتخابات المقبلة

قال متحدث باسم حزب العمال البريطاني، إن اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال، وافقت على اقتراح رئيس الحزب كير ستارمر بمنع رئيس الحزب السابق والمناصر للقضايا العربية جيريمي كوربين من الترشح لعضوية الحزب في الانتخابات المقبلة.

منع كوربين من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة

وصوتت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال بالموافقة على اقتراح ستارمر بمنع كوربين من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة، حيث صوتت اللجنة بـ 22 صوتًا مقابل 12، وفق صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وأصدرت اللجنة بيانًا، أعلنت فيه أنها قررت أن «كوربين لن تتم المصادقة عليه من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات كمرشح نيابة عن حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة».

كوربين لا يزال عضوًا في حزب العمال

لكن الحزب أشار إلى أن كوربين لا يزال عضوًا في حزب العمال، ومن المفهوم أنه إذا أعلن عن نيته الترشح كمرشح مستقل، فسيتم تجريده من عضويته بشكل نهائي.

وأوضح المجلس الوطني للانتخابات أنهم دعموا الاقتراح «من أجل الهدف الأساسي للجنة الانتخابية الوطنية لتعظيم احتمالات فوز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة، وتجنب أي تأثير ضار على موقف حزب العمل مع الناخبين في الدولة ككل».

وأضاف: «مصالح حزب العمال، ومصالحه السياسية في الانتخابات العامة المقبلة، لا يخدمها كوربين بشكل جيد كمرشح عن حزب العمال».