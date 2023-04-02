مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقل

شهدت الحلقة الـ10 من مسلسل الصفارة اكتشاف شفيق علاقته بشيرين رضا، وتصاعدت الأحداث مع زوجته شيرين، بعدما شاهدته مع شقيقتها داخل أحد الكافيهات، لذا يسعى الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، لمتابعة ما سيحدث مع شفيق، وهل يستخدم الصفارة مجددا أم لا.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

ويعرض مسلسل الصفارة على شبكة قنوات «DMC»، إضافة إلى منصة «Watch IT»؛ التي يمكن من خلالها متابعة سير الأحداث، التي تدور في إطار تشويقي يحمل للجمهور جرعة كوميدية مكثفة في 15 حلقة فقط، إذ ينتهي عرضه ببلوغ النصف الأول من شهر رمضان الكريم، أما عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له التي ظلت موضع تساؤل وبحث الكثيرون، يمكن إيضاحها في السطور المقبلة وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارةالقمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

وتنقل شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

تدور قصة المسلسل حول «شفيق» مرشد سياحي، يقوده القدر للعثور على صفارة توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، والعمل بطولة كل من أحمد أمين، آية سماحة، طه دسوقي، أنعام سالوسة، ونخبة كبيرة من النجوم.