الإكوادور تعلن حالة الطوارئ فى مناطق متضررة من تهريب المخدرات

أعلن رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد، وفي مقاطعتين أخرتين تعانيان من تهريب المخدرات والجريمة.

وقال الرئيس لاسو في خطاب أذيع عبر الإذاعة والتلفزيون المحلي - حسب ما ذكر راديو «فرنسا الدولي» اليوم، إنّ المنطقة المعنية بالقرار تشمل مدينة جواياكيل، وبلدتين محيطتين بها هما دوران وسامبوروندون، وكذلك المقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد سانتا إيلينا ولوس ريوس.

إعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش

يذكر أنّ دستور الإكوادور يسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.