ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في الإكوادور لـ27 قتيلا وعشرات المفقودين

أعلنت السلطات في الإكوادور ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 27 قتيلًا، فضلًا عن عشرات المفقودين.

وأوضحت إدارة الكوارث في الاكوادور ـ حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحدـ أنَّ قسما من سفح جبل انهار من جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ما أدى إلى تضرر مئات المنازل .

3 مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية

وكانت الحكومة في الاكوادور قد أقامت 3 مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد على 24 هكتارًا، وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها.