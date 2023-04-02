رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية في الإكوادور لـ27 قتيلا وعشرات المفقودين

كتب:

أ ش أ
09:23 ص | الأحد 02 أبريل 2023
حادث سابق فى الإكوادور

حادث سابق فى الإكوادور

أعلنت السلطات في الإكوادور ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 27 قتيلًا، فضلًا عن عشرات المفقودين.

وأوضحت إدارة الكوارث في الاكوادور ـ حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحدـ أنَّ قسما من سفح جبل انهار من جراء الأمطار الغزيرة على المنطقة التي تقع جنوب العاصمة كيتو ما أدى إلى تضرر مئات المنازل .

3 مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية

وكانت الحكومة في الاكوادور قد أقامت 3 مواقع لإيواء المتضررين من الانهيارات الأرضية التي شملت منطقة تزيد على 24 هكتارًا، وأمرت بإخلاء نحو 600 منزل فيها أو بالقرب منها.

اقرأ المزيد:

الإكوادور تعلن حالة الطوارئ فى مناطق متضررة من تهريب المخدرات

ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي ضرب وسط الإكوادور إلى 27 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بوسط الإكوادور إلى 23 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في الإكوادور إلى 14 قتيلا
بقلم أ ش أ