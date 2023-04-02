«الأوقاف» تعلن السؤال العاشر من مسابقة رمضان شهر القرآن.. «جوائز قيمة»

كشفت وزارة الأوقاف، تفاصيل السؤال العاشر من مسابقة رمضان شهر القرآن، حيث أوضحت في فيديو بثّته على يوتيوب، إمكانية المشاركة في المسابقة عبر موقع «أوقاف أونلاين»، حيث تضمّ المسابقة 30 سؤالًا بجائزة بقيمة 1000 جنيه يوميا، فضلا عن 5 جوائز أخرى للأكثر مشاركة على مدار شهر رمضان قيمة كل منها 1000 جنيه، و5 جوائز أخرى قيمتها 1000 جنيه للإجابة عن جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة، و3 فائزين شرفيا من مصر جائزة كل منهم نسخة من كتاب الله ومن كتاب «أخلاقنا»، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر، كما يتم منح شهادات تقدير للأكثر مشاركة في المسابقة.

الفائز التاسع بمسابقة رمضان شهر القرآن

وشارك في الإجابة الصحيحة على السؤال التاسع من مسابقة رمضان شهر القرآن، 3650 متسابقا، وفاز بجائزة قدرها 1000 جنيه شهد أبو رية بالصف الأول الإعدادي بالمحلة الكبرى، وفاز بالجائزة الشرفية من داخل مصر، ومحمد عبدالوارث بالمنوفية، وأسماء صلاح زكي ممرض بالوادي الجديد، وفاطمة سامي طالبة بالفيوم، بنسخة من كتاب الله ونسخة من كتاب أخلاقنا.

وفاز بالجائزة الشرفية من خارج جمهورية مصر العربية، أمين محمد أمين صالح مهندس مقيم بالسعودية، وجابر جوهر مقيم معلم مقيم بالإمارات.

مسابقة رمضان شهر القرآن السؤال العاشر

وجاء سؤال مسابقة رمضان شهر القرآن السؤال العاشر، كالتالي: «الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد حذر القرآن من منع الزكاة، وحذّر الحق من أكل أموال الناس بغير حق، وحذّر من تكنيز الذهب والفضة ولا ينفقونها في طرق الله وهذا هو الكنز المحرم، ويمنع منها الزكاة والنفقات الواجبة».

السؤال العاشر في مسابقة رمضان شهر القرآن

وأكمل السؤال العاشر من مسابقة رمضان شهر القرآن: «أمر الله أن ينفق الأغنياء على الفقراء من أموالهم وجعل لهم حق فيه، والذين أنفقوا لهم أجر كبير، وقد صورت الآيات في الجزء العاشر من القرآن الكريم بشاعة عذاب من لم ينفق أمواله في سبيل الله ويؤتي زكاته ويكى كل منهم في جهنم بأمواله في يوم مقداره 50 ألف سنة، ويقال لهم توبيخا ولما هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنت تكنزون».

سؤال مسابقة رمضان شهر القران العاشر

وأضاف السؤال: «وقد حكى القرآن الكريم ذلك في آيتين بالجزء العاشر في كتاب الله»، وجاء السؤال: «اذكر رقم الآيتين واسم السورة الكريمة؟».