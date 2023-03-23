«الأوقاف» تكشف تفاصيل مسابقة «رمضان شهر القرآن» عبر إذاعة القرآن الكريم

أطلقت وزارة الأوقاف بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم مسابقة «رمضان شهر القرآن»، وتهدف إلى الوقوف على معاني بعض آيات القرآن الكريم لاستلهام العبر والدروس منها، في عرض موجز وميسر، وذلك في إطار الدور التثقيفي والتوعوي لوزارة الأوقاف.

شروط مسابقة رمضان شهر القرآن

وقال الدكتور مختار جمعة، إنّ مسابقة رمضان شهر القرآن عبارة عن 30 سؤالًا، ولها جائزة يوميّة قيمتها 1000 جنيه، إضافة إلى 5 جوائز للأكثر مشاركة على مدار الشهر الكريم، قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه، و5 جوائز أخرى قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه للإجابة على جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.

وأضاف جمعة أنّه سيكون هناك 30 فائزا شرفيًّا من داخل جمهورية مصر العربية جائزة كل منهم نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من كتاب أخلاقنا أحدث إصدارات وزارة الأوقاف تسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، و3 جوائز شرفية للمشاركين من خارج مصر.

جوائز للفائزين

وأشار إلى أنّه سيتم منح شهادات تقدير للفائزين في الأكثر مشاركة والإجابة على الأسئلة المجمعة، وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم لمدة 30 يومًا بدءًا من أول أيام شهر رمضان المبارك 1444هـ قبيل صلاة العشاء والتراويح، وتعاد في السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.