«رياضة جنوب سيناء» تعلن موعد وجوائز الدورة الرمضانية لكرة القدم بالطور

أعلن محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، عن انطلاق بطولة جديدة تحت شعار «الرياضة حياة»، وهي الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم بنين.

الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية

وقال وكيل الرياضة بجنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، إن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، ستنظم الدورة الرمضانية للأندية والأحياء الشعبية في خماسي كرة القدم تحت شعار الرياضة حياة، الدور التمهيدي، خلال هذا الأسبوع.

وأضاف أن الدورة ستنطلق في الفترة من 5 إلى 7 أبريل 2023 بمدينة الطور للمرحلة السنية من 20 إلى 30 سنة، حيث يتأهل الفريق الفائز بالمركز الأول من المحافظة للقاء الفريق الفائز بالقاهرة (الأدوار النهائية للبطولة).

وأوضح أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خصص جوائز مالية قيمة توزع على المراكز الثلاثة الأولى الفائزة في البطولة، مؤكدا أن الدورة تهدف إلى نشر التنمية الرياضية داخل المجتمع والاستفادة من أوقات طاقات الشباب في ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المعظم.

جوائز الدورة الرمضانية للمراكز الثلاثة

تقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي، وكيل الوزارة، ومتابعة أحمد مسعد، وكيل المديرية.

وجاءت جوائز الدورة كالتالي:

- المركز الأول جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

- المركز الثاني جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

- المركز الثالث جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.