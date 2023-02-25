جلسة توعوية عن التطوع وأهميته في مراكز شباب جنوب سيناء

تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تعظيم الاستفادة من المراكز المتواجدة لها في المحافظات لرفعي وعي الشباب وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى زرع الوطنية وحب الوطن.

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أعضاء برلمان الطلائع بمركز التنمية الشبابية بالطور نفذوا جلسة حوارية عن التطوع وأهميته وأنماطه وذلك لما له من قيمة إيجابية واتجاه نحو الإنسانية.

وتناول الحوار شعور الإنسان بالراحة والمحبة والرضا عن النفس والتعامل مع الآخرين وتقدير طاقاتهم الإنسانية ومساعدة الناس خاصة في الظروف الصعبة والمواقف الحرجة.

قيم التطوع

أوضح محمد فتحي، أن الوزارة تُخطط لتحويل مراكز الشباب لتقديم خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة، مشيراً إلى أن الحوار ناقش غرس قيم التطوع لدى الفرد منذ نعومة أظفاره، لتعزيز قيمة الانتماء والمحبة والمساعدة والتعاون لديه وحواره مع نفسه والآخرين وتقديم الأعمال الخيرة من أجل الصالح العام.

المشاركة السياسية

في نفس السياق، نفذ مركز شباب الساحل جلسة توعوية عن أهمية المشاركة السياسية للشباب ضمن خطة نشاط المركز، وجرى تعريف الأمن القومي بأنه هو حق دولة ما وقدرتها على مواجهة التهديدات التي تعترض سلامتها أو وجودها أو نظامها السياسي ومصالحها الاقتصادية المشروعة.

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن اللقاء تضمن جوانب اقتصادية مثل عدم تهديد مصادر ثروات الدول الأخرى وتجارتها، على نحو لا يخل بحق المنافسة المشروعة في ظل قوانين السوق القائمة على العرض والطلب.

وأوضح محمد فتحي، أن الشباب له القدرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويواجه الشباب العديد من القضايا المختلفة التي لا يستطيع فهمها وإيجاد الحلول لها سوى الشباب، لذا تعتبر مشاركة الشباب في الحياة السياسية مهمة جدًا لمساعدة الشباب وتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حضورهم السياسي.