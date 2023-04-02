عاصفة عنيفة تقتل 22 شخصا وتصيب العشرات في أمريكا

اجتاحت عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، وذلك بحسب وكالة رويترز.

ضحايا في اركانسو وإلينوي وثلاث وإنديانا

وقال المسؤولون إن خمسة على الأقل لقوا حتفهم في آركنسو، وتمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن المزيد من الضحايا بعدما ضربت الأعاصير الولاية.

كما أفاد المسؤولون بوقوع أربع وفيات في إلينوي وثلاث في إنديانا، وفي غضون ذلك، أكدت إدارة الصحة بولاية تنيسي سبع وفيات بسبب الطقس في مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسبي، وقال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بولاية تنيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات لم يتحدد بعد.

وإلى الجنوب من حدود تنيسي في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، قال المحقق تايلر بيريهيل لرويترز إن أوفي لاساتر البالغة من العمر 90 عاما لقيت حتفها عندما دمر إعصار منزلها

انهيار مبنى سكني في مقاطعة كروفورد

وأفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك في ولاية ميسيسيبي المجاورة، وقالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كروفورد بعد انهيار مبنى سكني.

جاء هذا بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 50 عاما توفي في مدينة بلفيدير شمال إلينوي بعد انهيار سقف مسرح كان بداخله 260 شخصا.

وقال دان زاكارد، مسؤول كبير في إدارة الطوارئ بمقاطعة بون إن الحادث أسفر عن إصابة 40 آخرين، وكانوا يحضرون الحفل الموسيقي لفرقة موربيد آنجل في مسرح أبولو بالمدينة عندما انهار السقف.