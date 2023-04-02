«النواب» يفوض هيئة مكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة 6 طلبات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 6 طلبات مقدمة من الأعضاء على النحو التالي.

مجلس النواب

الطلب الأول قدمه النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة أعداد المستشفيات وتدريب العاملين بالقطاع الطبي، بينما الطلب الثاني قدمته النائبة أمل عصفور وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مستقبل المنطقة الحرة ببورسعيد.

أما النائبة إيفلين متى بطرس فتقدمت مع عشرين عضواً، بالطلب الثالث عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الشركات التي تقوم بإقراض السيدات.

والطلب الرابع تقدمت به العضو مرثا محروس وعشرين عضواً،عن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.

كما تقدم العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضواً، بالطلب الخامس عن سياسة الحكومة، بشأن تدريب وتثقيف العاملين بالقطاع السياحي، وأخيرا الطلب السادس قدمه العضو محمد الصمودي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رعاية شئون المصريين بالخارج.

اللجنة التشريعية

كما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتفاقيتين دوليتين، بعد تقرير اللجنة التشريعية بأنها لا تخالفات الدستور.

وقرر المجلس إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/9/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023، إلى لجنة لجنة الشئون الاقتصادية.

كما أحال المجلس تقرير اللجنة التشريعية عن طريقة، إقرارالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023، إلى لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس.