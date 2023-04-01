موعد العمل بالتوقيت الصيفي.. الجمعة الأخيرة من أبريل بإقرار من مجلس النواب

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، وفق القانون الذي من المقرر أن يقرّه مجلس النواب غدًا الأحد، بالموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء في مشروع قانون بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي للعمل به.

الجمعة الأخيرة من ابريل بدء العمل بالتوقيت الصيفي

ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي وفق القانون اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، مقدمة بمقدار 60 دقيقة، إذ نصت المادة الأولى من مشروع القانون كالتالي: «اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار 60 دقيقة».

ونصت المادة الثانية على أن ينشر قانون العمل بالتوقيت الصيفي في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الحكومة: التوقيت الصيفي لترشيد الكهرباء وضبط ساعات العمل

وأكّدت الحكومة، في المذكرة التوضيحية للقانون أنَّ العمل بالتوقيت الصيفي يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وشددت الحكومة على أنَّ عودة العمل بالتوقيت الصيفي يرجع لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مبينة أنَّ الدراسات التي تمّ عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك.

وأكّدت الحكومة، في مذكرتها، أنَّ هذه نسبة التي ستوفر طاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحة «أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة».