كيف استقبلت السعودية قرارات رئيس الإمارات الأخيرة؟

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد في إمارة أبوظبي، و الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، و الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لرئيس الإمارات، ولشعب الإمارات الشقيقة، المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا بالشيخ هزاع بن زايد نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي كل على حدة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيينهم في مناصبهم القيادية الجديدة.