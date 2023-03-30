أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، لجميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 بتوقيت أم القرى.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 بتوقيت أم القرى

وقال وزير الشؤون الإسلامية، إن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 بتوقيت أم القرى سيكون فل كل مصليات الأعياد بالإضافة إلى جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي يذهب إليها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلي العيد.

ويأتي الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 بتوقيت أم القرى، في تعميم يؤكد علي فروع الوزارة في مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر، بالإضافة إلى تهيئة المصليات بجميع الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.

تحديد موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1444 بتوقيت أم القرى

ويأتي التعميم في تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة، كما يأتي تعميم وزير الشؤون الإسلامية تحقيقاً لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها، بالإضافة إلى توفير كل ما تحتاجه من خدمات وصيانة ونظافة.

وفي سياق متصل، يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله.