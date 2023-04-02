الحكومة: الارتقاء بالخدمات وجذب الاستثمارات أبرز أهداف قانون الأرصاد

بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الأن، برئاسة أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمقدم من الحكومة.

وعرضت النائبة نورا علي رئيس لجنة الشياحة والطيران بمجلس النواب، ما تضمنه التقرير، والذي أكد ضرورة الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها، متزايداً بوتيرة متسارعة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، لا على المستوى الوطني فحسب، بل على مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدني.

قانون الأرصاد الجوية

وأشارت النائبة نورا على إلى أن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدار تشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية في داخل كل دولة.

وأوضحت النائبة نورا علي إلى إنه إزاء ما تبين من عدم وجـود تشـريع يعنى بالأرصاد الجوية، سـوى قـرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقـد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كل الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئـة العامـة للأرصاد الجوية.

مجلس النواب

وبحسب الحكومة فإنّ فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وهـو أمر تسعى إليـه الدولة لتحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة، وللحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، ما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

وقد بدت الحاجة لإعداد هذا القانون لحوكمـة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويضبط أطـر التعادل فيهـا، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً وفق منظـور التنمية المستدامـة الـذي تتخذه الدولة حاكماً لها. كما يستهدف الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية،و ضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

وتشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً وفق منظور التنمية المستدامة الذي تتخذه الدولة حاكما لها.