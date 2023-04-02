ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عقار بالسلام.. زوجة أحدهم أبلغت عن غيابه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بغياب زوجها عامل عقب خروجه من مسكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى مشاهدته صحبة عامل، عقب خروجه من مسكنه وتبين عدم تواجد الأخير بالمنطقة سكنه.

بتكثيف التحريات وردت معلومات مفادها قيام المتغيب صحبة الأخير بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع شخصين آخرين داخل شقة ملك أحدهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء الحفر وتواجد المُبلغ بغيابه داخل الحفرة بعمق 4 أمتار حدث انهيار بها وسقوط الردم عليه، مما أدى إلى وفاته ولم يتمكنوا من إخراج الجثة فقاموا بردمها وإعادتها إلى ما كانت عليه لإخفاء معالم الجريمة وخشية افتضاح أمرهم ومساءلتهم قانونياً.