تجديد حبس المتهم بقتل طفلة في السلام 15 يوما على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس المتهم بقتل طفلة في مدينة السلام في القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

التصريح بالدفن

ونتيجة التعذيب التي تعرضت له الطفلة على يد زوج عمتها، لفظت أنفاسها الأخيرة، في مدينة السلام، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان أسباب الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة، وكلّفت مباحث السلام بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط مرتكب الجريمة، فضلًا عن طلبها استدعاء والده الطفلة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية عندما تلقّت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام، يفيد بالعثور على جثة طفلة وعليها آثار تعذيب في دائرة القسم، وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحته.

وتبين أن الجثة لطفلة تدعي «مكة.ا، تبلغ من العمر 4 سنوات»، وعلى جسدها آثار تعذيب وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها.

كما كشفت التحريات عن أن الطفلة المجني عليها تركتها والدتها لجدتها للإنفاق عليها، ووالدها محبوس على ذمة إحدى القضايا، ونظرًا لنزول جدتها للعمل تركتها لدي عمتها وزوجها الذي عذبها حتي الموت، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه واعترف بارتكابه الجريمة.